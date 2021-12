Deutsche Baumpflegetage 2022: Das bieten Tagung und Kletterforum

Zwei Jahre lang mussten die Deutschen Baumpflegetage coronabedingt eine Zwangspause einlegen. Jahre, in denen die Forschungen zu hochaktuellen Themen weiterliefen, aber nicht bei Fachveranstaltungen kommuniziert werden konnten. Vom 10. bis zum 12. Mai 2022 wird die bedeutendste europäische Tagung für die Baumpflege in der Messe Augsburg wieder durchstarten und neueste Erkenntnisse präsentieren.

Fachpartner der Deutschen Baumpflegetage 2022 sind die Parlamentsgruppe Kulturgut Alleen und die Alleenschutzgemeinschaft. Gemeinsam mit den Organisatoren haben sie ein Programm erarbeitet, das die Pflege und den Schutz von Allee- und Straßenbäumen in all ihren komplexen Facetten beleuchtet. Ein Schwerpunkt ist der Konflikt zwischen Artenschutz und Verkehrssicherheit. Experten zeigen, wie dieser Spagat im täglichen Betrieb gelingt und welche Lösungsansätze sich in der Praxis bewährt haben.

Bäume im Zeichen des Klimawandels

Wie pflanzt und pflegt man Bäume, wenn es in Deutschland immer heißer und trockener wird? Dieser Frage sind zahlreiche Vorträge zum Thema „Baumpflege und Bäume im Klimawandel“ gewidmet. Zum einen geht es um die Neu- und Nachpflanzungen an Straßen. Hitzewellen und Trockenheit erfordern hier die Pflanzung neuer Arten – sogenannter Zukunftsbäume –, die den Veränderungen besser gewachsen sind. Im Rahmen der Fachtagung werden die neuesten Ergebnisse laufender Versuche vorgestellt und diskutiert. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Trockenstress, dem Allee- und Straßenbäume ausgesetzt sind: „Seit 2018 hatten wir mehrere Dürreperioden mit teilweise eklatanten Auswirkungen auf unsere Bäume. Bei der Fachtagung sprechen wir über Anpassungsstrategien, Konsequenzen für die Praxis und Bewässerungen“, sagte Prof. Dr. Dirk Dujesiefken, Geschäftsführer der Deutschen Baumpflegetage. Ebenfalls Thema ist die fachgerechte Baumkontrolle und Baumuntersuchung. So widmet sich zum Beispiel ein Vortrag den Erfahrungen von Gutachtern mit Zugversuchen – der vielversprechende Titel: „Eine gute Methode, bei der man viel falsch machen kann.“

Praxis im Kletterforum: Dürfen Bäume optisch altern?

Im Kletterforum der Deutschen Baumpflegetage, dem Treffpunkt von Baumpflegern und Seilkletterern aus aller Welt, geht es um den praktischen Erfahrungsaustausch. Den Eröffnungsvortrag halten Dirk Dujesiefken und Mark Bridge aus der Schweiz erstmals gemeinsam und setzen ein kontroverses Thema auf die Agenda: „Wir stellen zur Diskussion, ob wir bei der Pflege von Altbäumen die Spuren ihres bisherigen Lebens erhalten oder zugunsten einer scheinbar ansprechenderen Optik verändern wollen. Was sind die Ziele der Baumpflege? Ein alter Baum hat viel durchgemacht und viele Stürme überstanden. Das sieht man und das macht seinen Charakter aus. Brauchen alte Bäume also ein ‚Face Lifting‘?“, stellte Dirk Dujesiefken die Kernfrage des Vortrages.

Weitere Schwerpunkte im Kletterforum sind die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz in der Baumpflege. Im Mittelpunkt stehen die Auswertungen der aktuellen Unfallstatistiken und die Bewältigung traumatischer Erlebnisse bei Unfällen. Ein spezielles Augenmerk richten die Experten auf die Fällung akut abgestorbener Bäume: „Durch den zunehmenden Trockenstress sind in den vergangenen Jahren viele Bäume abgestorben, die gefällt werden müssen. Diese Bäume können nicht immer sicher in Klettertechnik bearbeitet und abgetragen werden. Der Vortrag im Kletterforum behandelt die besonderen Risiken sowie Fragen der Arbeitssicherheit und Haftung“, sagte Thomas Amtage, seit 2021 zweiter Geschäftsführer der Deutschen Baumpflegetage.

Baumpflege-Messe fast ausgebucht

Traditionell bildet auch 2022 die begleitende Baumpflege-Messe den Rahmen der Deutschen Baumpflegetage in Augsburg. Laut der Organisatoren sind der Zuspruch und das Interesse auf Seiten der Aussteller groß: „Die Ausstellungsflächen sind zum Großteil bereits ausgebucht. Das zeigt uns, wie sehr die Branche darauf wartet, neue Produkte zu zeigen und in den persönlichen Austausch mit den Fachbesuchern zu treten“, berichtete Irina Kaths-Knigge von der Geschäftsstelle der Deutschen Baumpflegetage. Dazu beitragen dürften auch die zahlreichen Vorkehrungen, die die Organisatoren getroffen haben, damit das Baumpflege-Event im kommenden Jahr unter Berücksichtigung aller Corona-Auflagen sicher stattfinden kann.

Alle Informationen zu den Deutschen Baumpflegetagen 2022 und das detaillierte Tagungsprogramm finden Sie unter www.deutsche-baumpflegetage.de.

Quelle: Forum Baumpflege