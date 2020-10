Für Waldbegehungen bzw. Waldspaziergänge können PEFC-zertifizierte Waldbesitzende und Förster im Staats- und Kommunalwald ab sofort die neue Mini-Broschüre mit dem Titel „Herzensache Wald“ bei PEFC Deutschland bestellen. Dieses Waldspaziergangskit enthält wichtige Informationen über nachhaltige Bewirtschaftung und die PEFC-Zertifizierung des Waldes.

Waldbesitzer bieten regelmäßig Waldbegehungen bzw. Waldspaziergänge an, um mit Bürgern oder auch politischen Vertretern über alle Fragen rund um die Bewirtschaftung des eigenen Waldes ins Gespräch zu kommen. Bei kaum einer anderen Maßnahme können Waldbesitzer, Förster, Bürgermeister und Co. ihren Einsatz für eine nachhaltige, zukunftsorientierte Waldbewirtschaftung so intensiv kommunizieren und aufzeigen, dass ihnen ihr Wald, genau wie den Bürgern, am Herzen liegt.

„Herzenssache Wald“

PEFC-zertifizierte Waldbesitzer und Förster im Staats- und Kommunalwald können ab sofort die neue Mini-Broschüre, das PEFC-Waldspaziergangskit mit dem Titel „Herzenssache Wald“, kostenfrei bei PEFC Deutschland bestellen. Sinn und Zweck ist es, den Teilnehmern der Waldbegehungen weitere kurzweilige Informationen über die nachhaltige Bewirtschaftung und die PEFC-Zertifizierung des Waldes mit nach Hause geben. Das handliche Format passt in jede Westen- und Hosentasche und kann den Teilnehmern direkt im Wald ausgegeben werden.

Ergänzung zur PEFC-Waldbesitzerkampagne

Das PEFC-Waldspaziergangskit ist auch als eine nützliche Ergänzung bei der Kommunikation der neuen PEFC-Waldbesitzerkampagne (www.helden-im-wald.de) zu sehen, denn es wirbt explizit für die Leistungen zertifizierter Waldbesitzer und Förster und soll Verständnis für bestimmte forstliche Maßnahmen schaffen, wie beispielweise das Absperren von Waldwegen oder den Einsatz von Maschinen.

Ab sofort kann das PEFC-Waldspaziergangskit per E-Mail an info@pefc.de mit Angabe der gewünschten Menge kostenlos bestellt werden.

Das PEFC-Waldspaziergangskit kann hier auch heruntergeladen werden.

Quelle: PEFC