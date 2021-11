Corona sorgt für Absagen

Die Österreichischen Holzgespräche sowie das FHP Netzwerktreffen finden aufgrund der sich erneut zuspitzenden Corona-Infektionsgefahr und der damit verbundenen Unsicherheiten nicht wie geplant statt.

Die Österreichischen Holzgespräche am Donnerstag, 25. November 2021 werden nicht als Präsenzveranstaltung im Haus der Ingenieure (Palais Eschenbach) in Wien sondern in der Form eines Online – Webinars mit einem leicht adaptierten Programm abgehalten. Die entsprechende Einladung ergeht in den nächsten Tagen.

Netzwerktreffen abgesagt

Das FHP-Netzwerktreffen, das am Vorabend, am Mittwoch, 24. November 202, an gleicher Stelle hätte stattfinden sollen, wird abgesagt.

Quelle: FHP