Die Forstbaumschule Stackelitz in Sachsen-Anhalt produziert jährlich rund 2,5 bis 3 Mio. Forstpflanzen. Etwa 10 % davon sind heute Containerpflanzen, die das Unternehmen seit einiger Zeit auch selbst mit einer Pflanzmaschine aus Schweden ausbringt: mit der Containerpflanzmaschine P11.a von Bracke Forest. Auf den KWF-Thementagen in Jessen war sie Ende März an einem 15-t-Bagger im Einsatz zu sehen. Geschäftsführer Martin Heinrichs erklärt in diesem Video, warum er den Bracke-Planter gekauft hat und welchen Vorteil Containerpflanzen haben.

Einen Artikel über Containerpflanzmaschinen finden Sie hier.