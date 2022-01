Die Waldbesitzer erzielen ihre Einnahmen zum allergrößten Teil aus dem Holzverkauf. Angesichts der großen Waldschäden könnte diese Einkommensquelle zumindest in fichten-dominierten Wäldern ausfallen. Darüber hinaus ist nicht ausgeschlossen, dass die Einnahmen aus dem Holzverkauf nicht für den klimafesten Umbau der Wälder ausreichen. Die Suche nach alternativen Einnahmequellen hat darum längst begonnen.

Im September 2021 griff der 18. Bundeskongress für Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (BuKo) das Thema auf. Die Referenten informierten rund 120 Teilnehmer aus ganz Deutschland nicht nur über die geplante staatliche Honorierung der Ökosystemleistungen des Waldes und über den vielversprechenden Handel mit CO 2 -Zertifikaten. Die Teilnehmer loteten zudem weitere Einkommensquellen aus, unter anderem die Windkraft und die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Wald.

