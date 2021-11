Bürgerwald Gemeinde Extertal-Bösingfeld eingeweiht

Seit Monaten forstet der Landesverband (LV) Lippe in seinen Waldarealen auf, und auch die Gemeinde Extertal-Bösingfeld hat kräftig mit angepackt: Sie startete zu Jahresbeginn die Initiative für einen Bürgerwald, und gemeinsam gelang eine rasche Umsetzung des Projekts. Der Bürgerwald ist nun offiziell eingeweiht worden.

Die Initiative war vom Umwelt-, Energie- und Betriebsausschuss der Gemeinde ausgegangen, Marketing Extertal e.V. wurde mit ins Boot geholt, und der LV Lippe stellte ein 1,7 ha großes Areal zur Verfügung: „Initiativen wie diese unterstützen wir sehr gern, denn sie kommen nicht nur dem heimischen Wald zugute, sondern vor allem den Bürgerinnen und Bürgern, den Kindern und Jugendlichen“, betonte Verbandsvorsteher Jörg-Düning-Gast am 10. November 2021. „Mehr als 7.000 € sind zusammengekommen, das ist ein großartiger Beitrag der Extertaler Bürgerinnen und Bürgern“, lobte Julia Stein, Geschäftsführerin von Marketing Extertal e.V.

Auf dem Areal waren zu Jahresbeginn tote Fichten geerntet worden. Thomas Fritzemeier, Leiter des Forstreviers Bösingfeld, bereitete die Fläche mit seinen Forstwirten für die Pflanzung vor und zäunte sie ein. Ab März wurden dann 3.300 junge Setzlinge gepflanzt, darunter Roteiche, Hainbuche, Traubeneiche, Winterlinde und Vogelkirsche. „Der Bürgerwald soll ein schöner, abwechslungsreicher Mischwald werden, der mit den Folgen des Klimawandels besser zurechtkommt als Fichten“, so Fritzemeier. Zur Einweihung wurde eine Infotafel errichtet, die über das Projekt und die Baumarten informiert und die Spender namentlich nennt. „Der Bürgerwald wird im nächsten Jahr erweitert, durch eine angrenzende Fläche. Wer sich an dem Projekt beteiligen möchte, kann dies also auch jetzt noch gern tun“, betonte Stein.

