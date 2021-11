Bayerischer Staatspreis für vorbildliche Waldbesitzer

Für die vorbildliche Bewirtschaftung und Pflege ihrer Wälder hat Forstministerin Michaela Kaniber am 17. November 14 private und kommunale Waldbesitzer und einen forstwirtschaftlichen Zusammenschluss mit dem Staatspreis für vorbildliche Waldbewirtschaftung ausgezeichnet.

„Unsere bayerischen Waldbesitzerinnen und -besitzer sind der Schlüssel zum Erfolg, wenn es um den Aufbau klimastabiler Zukunftswälder geht. Der Staatspreis würdigt in besonderem Maß das langjährige und persönliche Engagement der Preisträger in ihren Wäldern“, lobte Kaniber die Preisträger beim Festakt in der Münchner Residenz.

Die Auszeichnung wird bereits seit 1997 im zweijährigen Turnus vergeben. Die von einer Fachjury ausgewählten Preisträger aus allen bayerischen Regierungsbezirken erhielten heute je eine Staatsmedaille und ein Preisgeld von 1.000 €. Der Staatspreis steht in diesem Jahr unter dem Motto „Heute für den Wald von morgen!“. „Unsere Wälder zählen zu den Hauptbetroffenen des Klimawandels. Deswegen ist es so enorm wichtig, sie fit für die Zukunft zu machen. Die Preisträger sind dabei echte Vorbilder, denn sie leisten Großartiges beim Waldumbau“, so die Ministerin. Durch das Pflanzen klimatoleranter Bäumchen, die Pflege ihrer Wälder und die Vermarktung des heimischen Öko-Rohstoffs Holz leisten die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. „Gleichzeitig erhalten sie Bayerns grüne Lunge auch für kommende Generationen“, lobte Kaniber.

Die Bayerische Staatsregierung steht nach den Worten der Ministerin allen privaten und kommunalen Waldbesitzern als verlässlicher Partner bei der Waldbewirtschaftung mit einem umfangreichen Förderprogramm und kostenloser Beratung zur Seite.

Hier die Preisträger:

Sebastian Freiherr von Freyberg, Jetzendorf

Privatwaldgemeinschaft Oberammergau

Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen w. V.

Bernhard Bielmeier, Kollnburg

Franz Prinz, Wurmannsquick

Stadt Amberg

Robert Maier, Neunburg vorm Wald

Edgar Schleicher, Hiltpoltstein

Klaus Wunderlich, Bad Berneck

Georg Meiler, Neuhaus a.d.Pegnitz

Waldgenossenschaft Ickelheim

Gemeinde Bastheim

Alfred und Lucia Stark, Rimpar-Gramschatz

Freiherr von Lotzbeck’sche Güteradministration, Hardt

Wald- und Weidegenossenschaft Pfronten-Kappel

Quelle: StMELF