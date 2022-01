Baumpatenschaften für den Wald

Am 24.1.2022 gab Forstministerin Barbara Otte-Kinast als Schirmherrin den offiziellen Startschuss für die Zukunftsinitiative „Bäume pflanzen für Niedersachsen“.

Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) ruft gemeinsam mit Antenne Niedersachsen und der Stiftung fit4future natur Menschen dazu auf, Baumpatin oder Baumpate zu werden. Das nötige Know-How in der Durchführung der Spendenaktion bringe der Aktionspartner fit4future natur der fit4future foundation Germany mit.

Niedersachsens Wald braucht Hilfe

Rund ein Viertel der Landesfläche Niedersachsens ist mit Wald bedeckt. Wälder sind die „grüne Lunge“ der Erde, sie sorgen für gute Luft und ein besseres Klima und sind damit für alle Menschen überlebenswichtig. Wetterextreme der letzten Jahre und Schädlinge wie der Borkenkäfer haben Wäldern jedoch stark zugesetzt. Auch in Niedersachsen hat der Wald gelitten und brauche nun Hilfe durch Baumpatenschaften. „Wir brauchen Mischwälder, mit vielen verschiedenen klimastabilen Baumarten. Und wir benötigen viele motivierte Akteure, die sich für den nachhaltigen Wald einsetzen“, betonte Otte-Kinast.

Aufruf zum finanziellen Mitmachen

In der Morgenshow von Antenne Niedersachsen forderte die Ministerin dazu auf, sich mit einer Spende zu beteiligen. Diese mache es möglich, zerstörte Waldflächen stabil wiederaufzubauen. Für je fünf Euro Spende werde im Rahmen der Initiative ein Setzling gepflanzt. Die Planung und Pflanzung übernehmen Förster und Försterinnen in Niedersachsen. An der Aktion kann sich jeder unter https://www.antenne.com/aktionen/ beteiligen.

Quelle: ML