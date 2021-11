Baden-Württemberg startet regionale Waldgespräche

Im Jahr 2020 wurde in Baden-Württemberg der Prozess der Waldstrategie unter breiter Beteiligung der Wald-Akteure des Landes aufgesetzt. 23 gemeinsame Ziele und Handlungsfelder für die Zukunft der Wälder in Baden-Württemberg wurden formuliert und Anfang 2021 vom Kabinett beschlossen. Nun startete die Veranstaltungsreihe „Regionale Waldgespräche“ im Rahmen der Waldstrategie Baden-Württemberg 2050.

Die Regionalen Waldgespräche bieten Interessierten Raum sich mit der Landesforstverwaltung und weiteren Akteuren auszutauschen und sich mit weiteren Ideen in den Prozess zur Waldzukunft Baden-Württembergs einzubringen. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Waldbesitz, Naturschutz und Forstwirtschaft begleiteten am 29. Oktober die Online-Auftaktveranstaltung, die von der Akademie Ländlicherer Raum durchgeführt wurde. Zusammen mit Forstminister Peter Hauk diskutierten Prof. Dr. Jürgen Bauhus, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Professur für Waldbau, Dr. Jens Borchers, als Vertreter des Waldbesitzes in der Forstkammer Baden-Württemberg und Johannes Enssle, Landesvorsitzender Baden-Württemberg des NABU Naturschutzbund Deutschland e.V. aus verschiedenen Perspektiven, wie Wald und Waldbewirtschaftung im Klimawandel neu gedacht werden kann.

Der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, sagte zum Auftakt der Veranstaltungsreihe: „Längst interessiert sich nicht nur ein Fachpublikum für den Zustand des Waldes. Breite Schichten der Bevölkerung sorgen sich um den Wald, seine Gesundheit, seine Leistungsfähigkeit und letztlich seine Zukunft“. Angesichts dieser Veränderungen und Unsicherheiten hat die Landesregierung schon 2019 den ‚Notfallplan Wald‘ mit zahlreichen kurzfristigen Maßnahmen zum Walderhalt und Unterstützung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer beschlossen. „Die Waldstrategie ist unsere Antwort auf die Herausforderungen, vor denen der Wald und seine Akteure stehen. Sie ist unser langfristiges waldpolitisches Programm für die nächsten Jahre, das adaptiv und partizipativ Ziele und Maßnahmen für die Waldzukunft entwickelt“, so Hauk.

Termine, Ort und Themenschwerpunkte der Regionalen Waldgespräche finden sich auf der Seite der Akademie Ländlicher Raum: www.alr-bw.de

MLR