Auszahlung der Nachhaltigkeitsprämie Wald hat begonnen

Über 20.000 Waldbesitzer beantragten bislang Prämien für ihre Waldflächen, die wenige Hektar bis mehr als 10.000 Hektar Größe umfassen. Die überwiegende Zahl der Anträge haben bisher Waldbesitzer aus Bundesländern mit traditionell hohem Waldanteil gestellt. Die ersten sind Auszahlungen erfolgt.

Die ersten Auszahlungen der Ende November gestarteten Nachhaltigkeitsprämie Wald an private und kommunale Waldbesitzer sind erfolgt. Anträge auf die Einmalzahlung können an die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) gerichtet werden, die das Zahlungsverfahren im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) durchführt. Die Auszahlung der Hilfen von 100 bzw. 120 Euro pro Hektar ist an den Nachweis der Flächen-Zertifizierung nach dem PEFC- oder FSC-Siegel bzw. an vergleichbare Zertifikate für nachhaltige Waldbewirtschaftung gebunden.

Einreichung der Unterlagen

Die Bundeswaldprämie kann noch bis zum 31. Oktober 2021 online auf www.bundeswaldpraemie.de bei der FNR beantragt werden.

Die ergänzend erforderlichen Unterlagen – der vollständige, auf den Antragsteller ausgestellte Sozialversicherungsbescheid, Zertifikatsnachweise, Mitgliedsbescheinigungen – sind in Form von Kopien ausschließlich auf dem Postweg an die FNR zu senden. Die Antragsnummer sowie die Adresse für den Postversand wird dem Antragsteller per Mail zusammen mit der Eingangsbestätigung des Online-Antrages zugestellt. Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Antragstellung sind unter www.bundeswaldpraemie.de/faq zu finden.

Ab Januar 2021 wird das Antragsverfahren vereinfacht, so dass weniger Nachweise schriftlich einzureichen sind. Der Abgleich der SVLFG-Daten und der Zertifizierungsnachweis erfolgt dann automatisiert.

FNR