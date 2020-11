11. Arnsberger Waldforum online

Aufgrund der Pandemielage findet das Arnsberger Waldforum in diesem Jahr ausschließlich online statt. Es findet am 5. November statt. Unter www.arnsbergerwaldforum.de können sich Interessierte einloggen. Das Thema lautet: „Wald der Zukunft – Pionierbaumarten-Management auf Kalamitätsflächen“.

Thematisch kümmert sich das 11. Arnsberger Waldforum um die für den Wald wichtigste Zukunftsfrage der nächsten Jahrzehnte: Wie gelingt es auf durch Klimawandel und Borkenkäfer entstandenen großen Kahlflächen schnell und nachhaltig neuen Wald zu begründen? Damit rücken die Macher der Veranstaltung wiederum ein wichtiges gesellschaftliches Waldthema zur Diskussion in den Fokus. Denn während in den meisten Medien die ständig steigenden Schäden im Wald aufgrund der vergangenen Dürrejahre hohe Aufmerksamkeit genießen, ist inzwischen bei Forstfachleuten die teilweise schon begonnene und in den nächsten Jahren bevorstehende Wiederbewaldung der Störungsflächen das Thema mit der höchsten Priorität.

Flächen räumen und neu pflanzen gilt oft als das Mittel der Wahl. Pflanzungen sind planbar, in der Regel kalkulierbar und in der etablierten Förderkulisse leicht abbildbar. Außerdem erfüllen sie die öffentlich gern offensiv vorgetragene Forderung, sofort neue Bäume zu pflanzen. Dabei ist es oft preiswerter, ökologisch sinnvoller und nachhaltiger zunächst die natürliche Wiederbewaldung zu nutzen. Dabei können die Pionierbaumarten – z. B. Birke, Vogelbeere und Aspe – eine besondere Stellung und Funktion für den Wald der Zukunft übernehmen. Insofern geht es in diesem Jahr auf dem Arnsberger Waldforum vor allem um die Möglichkeiten, die Pionierbaumarten und natürliche Verjüngung für diese entscheidende Zukunftsaufgabe der Waldwirtschaft bieten.

Das Programm des 11. Arnsberger Waldforums

10:00 Uhr Pionierbaumart Birke – Wegbereiter für den Wald der Zukunft

12:00 Uhr Natürlich verjüngte Vorwälder als Alternative zur Neuanpflanzung

14:15 Uhr Ökologische und ökonomische Bedeutung von Pionierbaumarten

unter: www.arnsbergerwaldforum.de finden sich die links zum Einloggen in die Themenblöcke

Interessierte Personen und Pressevertreter können sich in jeden Themenblock einwählen. Teilnahmegebühren werden nicht erhoben. Zusätzliche Programme, eine App sowie eine Anmeldung sind nicht erforderlich. Eine Weiterempfehlung dieser Seite an Interessierte und vom Thema betroffene Menschen ist ausdrücklich erwünscht. Außerdem besteht über eine Chatfunktion die Möglichkeit, Fragen an die Referentinnen/Referenten zu richten bzw. sich an einer abschließenden Diskussion zu beteiligen.

